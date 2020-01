7 ambientes com a cor de 2020 da Pantone para você se inspirar

Na moda, na indústria, dentro de casa. Anualmente, o mundo aguarda ansioso o anúncio da cor do ano eleita pela Pantone (empresa de consultoria de cores mais famosa do mundo) para orientar a confecção de seus produtos e compreender a mensagem que eles carregarão por meio dela.

Para 2020, a aposta é o “Classic Blue”, um tom de azul atemporal que convida à calma, ao relaxamento e à confiança, e que deverá estar presente em diversos projetos de arquitetura, interiores e design no ano que está por chegar.

Na cozinha

Uma cozinha de apartamento com cara de casa. Esta é a proposta que o projeto assinado pelo Caravieri Cardoso traz para o espaço de 8 m², que tem na cor azul seu destaque. A tonalidade aparece no padrão do piso, em ladrilho cerâmico, e na marcenaria em laca dos armários inferiores, e contribui para a sensação de aconchego do ambiente — um pedido dos moradores.

Outra cozinha que traz o azul como protagonista é a do projeto de autoria de Bruno Carvalho. A tonalidade, que é a cor preferida do cliente, aparece na marcenaria, no revestimento das paredes e no piso, com paginação que remete à de uma passadeira.

Na sala de TV e estar

Relaxamento. Esta é a premissa do projeto da sala de estar e TV assinada pela arquiteta Roberta Banqueri para uma jovem senhora. Praticante de yoga e triatlo, ela desejava um espaço no qual pudesse tomar sol e curtir a vista do apartamento, uma vez que o imóvel não dispõe de sacada. A solução foi demarcar uma área destinada aos momentos de contemplação em marcenaria que contrasta com a cor azul presente nas paredes, sofá e tapete, que contribuiu para a sensação de relaxamento do espaço.

No quarto

No dormitório que traz o ar campestre como inspiração, as arquitetas Olga Bergamini e Karin Neitzke apostam no calor dos tons amadeirados das vigas e tijolos aparentes em contraposição com o piso marmorizado. Em tons de azul rajado, o revestimento é o ponto focal do espaço, que convida ao descanso.

Na casa

O tom clássico de azul, eleito como a cor do ano 2020, faz com que a tonalidade possa invadir todos os ambientes da casa, como no projeto assinado pela arquiteta Isabella Nalon e a cantora e decoradora Sula Miranda. A cor aparece nos espaços internos e externos do imóvel, de 794 m², seja em móveis, objetos ou acessórios de decoração.

Em pontos de cor

Não é necessário reformar a casa ou promover grandes mudanças para trazer a cor do ano 2020 para a decoração. No projeto do BE. Studio Arquitetura e Design, por exemplo, a aposta em mobiliário solto, telas, louças e objetos decorativos destaca a cor, realçada pela base neutra, sem pesar o ambiente.

No escritório

O azul é o protagonista do escritório da arquiteta Amanda Mello. Presente na marcenaria, nas poltronas e nas paredes em diferentes tonalidades, a cor foi escolhida por trazer sensação de conforto e tranquilidade para o espaço. Na sala de reuniões, a iluminação natural, combinada às luzes indiretas, cria diferentes nuances no tom da parede principal, onde está instalada a TV.

Via: Haus