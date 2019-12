Apucarana; uma cidade, vários atrativos

Apucarana, que vem se destacado positivamente com o turismo religioso, também possui muitos atrativos na área urbana. Principal cartão postal da cidade, o Lago Jaboti é um espaço natural para dar um “respiro”, no meio da cidade. A área, localizada a apenas três quilômetros do centro, une lazer e preservação do meio ambiente. O local é muito frequentado por famílias e, sobretudo, esportistas, pois é ótimo para caminhadas e corridas e conta com quadras de areia e grama que são um convite para partidas de futebol e vôlei. As margens do lago possuem área arborizada, campos esportivos, lanchonetes, além da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea). Vale uma visita à parte por conta do jardim em estilo japonês.

O Parque da Raposa é outro espaço ecológico do município. Dotado de grande área de Mata Atlântica, represa e quedas d’água, a área é a maior reserva legal do município. Neste ano, a prefeitura iniciou a revitalização do espaço para promover uma série de melhorias com o objetivo de manter a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, estruturar melhor a área de lazer.

Outro parque importante da cidade é o Biguaçu. Localizado em torno de um córrego, o parque conta com pista de caminhada, acessos internos , área de estacionamento, parque infantil, bancos, mesas e quiosques.

Apucarana também abre espaço para a história do Museu do Café, que explora a história da produção do grão no município. O espaço existe desde 2012 e fica nas antigas instalações da estação ferroviária do Distrito de Pirapó, localidade que ainda é destaque na produção do grão. O museu conta com a Casa de Costume que denota a moradia na zona rural nas décadas de 40, 50 e 60 na época o auge da cafeicultura, recebendo móveis e utensílios característicos. Além disso, retrata um pouco da história e colonização da cidade. Também engloba a Casa do Artesanato, que é um espaço onde se realizam cursos de artesanatos e a venda dos produtos confeccionados.

