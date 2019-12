Faxinal; capital das cachoeiras possuí nada menos que 108 quedas-d’água

Faxinal tem nada menos que 108 cachoeiras rodeadas de belos espécimes de fauna e flora. Além de longos e refrescantes banhos, algumas delas oferecem rapel e tirolesa. É o caso do Canyon do Cruzeiro, onde se encontram 22 cachoeiras, como: “A Escadaria do Céu”, “Bica Chuveirão”, “Mina Coração”, “Concha Acústica”, “Trilha Molhada”, e a “Serra do Arreio”.

O calendário de eventos turísticos locais conta com 12 atrações: são quatro caminhadas, duas pedaladas, uma trilha de motos e outra de jipeiros, cavalgada, corrida de aventura, exposição de carros antigos e a Fase Paranaense de Motocross. Faxinal tem o CAT (Centro de Atendimento ao Turista), que oferece o contato de comissões de bikers, jipeiros e cavaleiros para prestação de serviço especializada.

De acordo com o prefeito de Faxinal Ylson Alvaro Cantagallo, a cidade deve investir ainda mais no desenvolvimento do turismo local. “Faxinal entrou no mapa do turismo nacional, com diversos atrativos, principalmente nossas cachoeiras. Gente do Brasil inteiro vem pra nossa cidade em busca de turismo de aventura, trilhas e principalmente rapel. O desenvolvimento do turismo é de extrema importância para a economia local, por isso, pretendemos investir pesado na infraestrutura para receber cada vez mais turistas. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que Faxinal tem potencial para que o turismo seja sua principal atividade econômica no futuro”, disse o prefeito.

LEIA TAMBÉM: