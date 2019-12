Nova decoração natalina de Apucarana chama a atenção e encanta moradores; veja fotos

A nova decoração Natalina de Apucarana vem sendo alvo de muitos comentários positivos nas redes sociais. Muita cor e luz entornam a Praça Rui Barbosa, que atraí milhares de pessoas para visitação.

O espaço em frente às escadarias da Catedral Nossa Senhora de Lourdes foi especialmente decorado para o “Natal de Fé” de Apucarana, com uma árvore de Natal de 15 metros de altura e um túnel de luzes, com 45 metros de extensão, que vai servir de passagem entre os dois espelhos de água da Praça Rui Barbosa.

Na entrada do túnel está instalado um pórtico, visualizado no sentido para quem se dirige à porta principal da igreja. Esta área da praça também inclui o “Poço dos Desejos” e um presépio iluminado, além da casinha do Papai Noel e da Bota do Papai Noel, que tradicionalmente ficam no local. As laterais dos dois chafarizes da praça também estão ornamentadas com quatro fontes iluminadas de 6 metros de altura (duas de cada lado).

É quase impossível passar pela Praça Rui Barbosa e não fazer um registro. Milhares de fotos, com casais, famílias inteiras ou somente da decoração, estão espalhadas pelas redes sociais de moradores de Apucarana e região.